Trabzonspor, Kayserispor'a evinde ilk kez yenildi

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'a sahasında 3-2 mağlup olan Trabzonspor, rakibi karşısında Trabzon'da ilk yenilgisini aldı.

Trabzon'da oynanan 19 lig maçında rakibi karşısında 15 galibiyet, 4 beraberlik alan bordo-mavililer, ilk mağlubiyetini yaşadı.

Bu arada Trabzonspor, ligde sahasında yaptığı son 2 maçta 5 puan yitirdi.

Gençlerbirliği ile geçen hafta 0-0 berabere kalan bordo-mavililer, Kayserispor yenilgisiyle Medical Park Arena'da son 2 maçta 1 puan alabildi.





- Uğur Demirok cezalı





Karşılaşmanın 62. dakikasında Raheem Lawal'a faul yapan Uğur Demirok, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bordo-mavili futbolcu, gelecek hafta Adanaspor ile deplasmanda oynanacak karşılaşmada takımda yer alamayacak.





- Rodallega'dan tepki





Trabzonspor'da 64. dakikada Hugo Rodallega, yerini Fabian Castillo'ya bıraktı. Bordo-mavili futbolcu, oyundan çıkarılışına tepki gösterdi.

Öte yandan, Trabzonspor ve Kayserispor taraftarı, maç öncesindeki dostluklarını, müsabaka sırasında ve sonrasında da gösterdi. Her iki takım taraftarları 38 ve 61. dakika kutlamalarını birlikte yaptı. Maçın sonunda bir grup bordo-mavili taraftar, Kayserisporlu futbolcuları bulundukları tribüne çağırarak alkışladı.