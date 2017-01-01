Gezmiş ve arkadaşları Adana’da anıldı

ADANA (AA) - Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, idam edilişlerinin 45. yılında Adana’da anıldı.
Sosyal medyadan örgütlenen yaklaşık 50 kişilik grup, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak Atatürk Parkı’nda toplandı.
Gezmiş, Aslan ve İnan'ın fotoğraflarını taşıyan grup üyeleri, daha sonra Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilmeden önce ailelerine yazdıkları son mektupları okudu.
Gruptakiler, saygı duruşunda bulunduktan sonra olaysız şekilde dağıldı.
Öte yandan polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı.