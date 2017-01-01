ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, Rus rakibi Alexandr Gutnik'i yenerek altın madalya kazandı. ...

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 18:53
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 67 kiloda Burak Uygur, Rus rakibi Alexandr Gutnik'i yenerek altın madalya kazandı.
İLGİLİ HABERLER
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
9. Sekapark Altın Kemer Yağlı Güreşleri
YEREL

9. SEKAPARK ALTIN KEMER YAĞLI GÜREŞLERİ
Kağıtsporlu milli karateci Avrupa şampiyonu oldu
YEREL

KAĞITSPORLU MİLLİ KARATECİ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 55 kiloda tatamiye çıkan milli sporcu Tuba Yakan, İtalyan rakibi Sara Cardin'i yenerek altın madalya kazandı.
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA KADINLAR KUMİTE 55 KİLODA TATAMİYE ÇIKAN MİLLİ SPORCU TUBA YAKAN, İTALYAN RAKİBİ SARA CARDİN'İ YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.
Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, Makedon rakibi Berat Jakupi'yi yenerek altın madalya kazandı.
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI'NDA ERKEKLER KUMİTE 84 KİLODA TATAMİYE ÇIKAN UĞUR AKTAŞ, MAKEDON RAKİBİ BERAT JAKUPİ'Yİ YENEREK ALTIN MADALYA KAZANDI.
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Körfez'in ilk kapalı spor salonu için geri sayım başladı
YEREL

KÖRFEZ'İN İLK KAPALI SPOR SALONU İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI
Kertiltekke'de geleneksel hıdrellez etkinliği yapıldı
YEREL

KERTİLTEKKE'DE GELENEKSEL HIDRELLEZ ETKİNLİĞİ YAPILDI
Büyükşehir, 12 ilçede 40 kilometre yol çalışması yapacak
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, 12 İLÇEDE 40 KİLOMETRE YOL ÇALIŞMASI YAPACAK
9. Kitap Fuarı öncesinde Pazar günü kitap için koşu düzenlenecek
YEREL

9. KİTAP FUARI ÖNCESİNDE PAZAR GÜNÜ KİTAP İÇİN KOŞU DÜZENLENECEK
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
Başkan Baran, Yarımca-İlimtepe arası bağlantı yolunda inceleme yaptı
YEREL

BAŞKAN BARAN, YARIMCA-İLİMTEPE ARASI BAĞLANTI YOLUNDA İNCELEME YAPTI
İstanbul'da yaklaşık 235 kilogram eroin ele geçirildi
YEREL

İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 235 KİLOGRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ
Avrupa Karate Şampiyonası
YEREL

AVRUPA KARATE ŞAMPİYONASI
BBP Genel Başkanı Destici, Kocaeli'de
YEREL

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ, KOCAELİ'DE
Türk sporcular, karatede 8 final müsabakasına çıkacak
YEREL

TÜRK SPORCULAR, KARATEDE 8 FİNAL MÜSABAKASINA ÇIKACAK
7 TÜBİTAK çalışanı FETÖ'den tutuklandı
YEREL

7 TÜBİTAK ÇALIŞANI FETÖ'DEN TUTUKLANDI
Körfezli askerlere 'Hayırlı Tezkereler' projesi
YEREL

KÖRFEZLİ ASKERLERE 'HAYIRLI TEZKERELER' PROJESİ
Nevzat Doğan misafirlerini ağırladı
YEREL

NEVZAT DOĞAN MİSAFİRLERİNİ AĞIRLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!