Salon: Karataş Şahinbey
Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı
Gaziantep Basketbol: Denmon 17, Cherry 23, Haislip 9, Jefferson 21, Rautins 32, Alper Özcan 3, Balazic 3, Emre Özkanlı, Altan Erol, Ruzic, Berke Sungur 3, Erden Eryüz
Muratbey Uşak: Berkay Candan 8, Harrison 11, Freimanis 27, Vasiliauskas 15, McKissic 19, Mesut Ademoğlu 7, Görkem Sönmez, Hakan Demirel 4, Mehmet Yılmaz, Süleyman Yavaş
1. Periyot: 26-33
Devre: 52-47
3. Periyot: 81-72
Beş faulle çıkan: 36.56 Rautins (Gaziantep Basketbol)
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Muratbey Uşak'ı 111-91 yendi.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikayı 16-9 önde geçen konuk ekip, ilk çeyreği de 33-26 önde bitirdi.
İkinci periyotta Denmon ve Jefferson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skor üstünlüğünü yakalayan Gaziantep Basketbol, 15. dakikayı 43-38 önde geçti. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-47 önde gitti.
Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 81-72 önde giren Gaziantep Basketbol, final periyodunda farkı daha da açtı ve karşılaşmadan 111-91 galip ayrıldı.