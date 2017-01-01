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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:10


Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Zafer Yılmaz, Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı

Gaziantep Basketbol: Denmon 17, Cherry 23, Haislip 9, Jefferson 21, Rautins 32, Alper Özcan 3, Balazic 3, Emre Özkanlı, Altan Erol, Ruzic, Berke Sungur 3, Erden Eryüz

Muratbey Uşak: Berkay Candan 8, Harrison 11, Freimanis 27, Vasiliauskas 15, McKissic 19, Mesut Ademoğlu 7, Görkem Sönmez, Hakan Demirel 4, Mehmet Yılmaz, Süleyman Yavaş

1. Periyot: 26-33

Devre: 52-47

3. Periyot: 81-72

Beş faulle çıkan: 36.56 Rautins (Gaziantep Basketbol)


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Gaziantep Basketbol, sahasında Muratbey Uşak'ı 111-91 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikayı 16-9 önde geçen konuk ekip, ilk çeyreği de 33-26 önde bitirdi.

İkinci periyotta Denmon ve Jefferson'ın üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle skor üstünlüğünü yakalayan Gaziantep Basketbol, 15. dakikayı 43-38 önde geçti. Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla farkı koruyan ev sahibi ekip, soyunma odasına 52-47 önde gitti.

Skordaki üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren ve son çeyreğe 81-72 önde giren Gaziantep Basketbol, final periyodunda farkı daha da açtı ve karşılaşmadan 111-91 galip ayrıldı.

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