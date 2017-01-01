Müzikle hayalleri gerçekleşen minikler sahne aldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da, QNB Finansbank öncülüğünde Minik Eller Büyük Hayaller Platformu aracılığıyla "Çocuklarımızın Hayallerini Gerçekleştirdik, Şimdi Onları Dinleme Zamanı" sloganıyla oluşturulan Erzurum Çocuk Korosu, konser verdi.

QNB Finansbank çalışanlarının bir araya gelerek gönüllü olarak kurduğu Minik Eller Büyük Hayaller Platformu'nun müziğe ilgi duyan çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla oluşturduğu çocuk korosu, sahne aldı.

Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda çocuklar, katılımcılara Türk Halk Müziği'nden eserler seslendirdi.

Konserin ardından QNB Finansbank Kurumsal İletişim Biriminden Tülin Çelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Minik Eller Büyük Hayaller" adında QNB Finansbank'ta sosyal sorumluluk platformunu oluşturduklarını söyledi.

Bu kapsamda QNB Finansbank'ta çalışan finansçıların 4-12 yaş arasında çocuklar için projeler üretip, hayata geçirdiğini anlatan Çelen, Erzurum Çocuk Korosu Projesi'nin bunlardan biri olduğunu, Şehitler İlköğretim Okulunda 40 öğrenciye 6 aydan beri müzik dersi verildiğini ifade etti.

Çelen, eğitim içeriğinde çocukların bağlama, gitar ve org öğrendiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu proje sayesinde çocuklar birazcık daha müzikle aşina oluyorlar. Amacımız çocukların müziğe, sanata olan duygularını yakınlaştırmak ve yeteneklerini o doğrultuda eğitmek. Bu konuda da QNB Finansbank olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4-12 yaş arasındaki çocuklara kodlama eğitimi veriyoruz. Harika Matematik Sergisi Tırı'nı çocukları matematiğe sevdirmek için 22 ilde buluşturuyoruz. Bunun dışında Pekinel Kardeşler ile yaptığımız ve yakın zamanda da bütün Anadolu'ya yayılacak olan müzik eğitim metodunu farklı bir şekilde çocuklara aktaracağımız müzik eğitim projemiz var."

Adana ve Ankara'da 8 devlet ortaokulunda çocukların TEOG başarılarını artırmak amacıyla destekte de bulunduklarını anlatan Çelen, "Bu konuda Türk Eğitim Derneğinin kolejleri bize çok destek veriyor. Umarım çocuklarımız geleceği için çok güzel şeyler yapabiliriz." sözlerine yer verdi.

Konsere yoğun ilgi gösterildi.