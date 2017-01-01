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Kütahya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:12

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hakan Dursun yönetimindeki 43 S 0133 plakalı minibüs, Seyitömer-Bozüyük Karayolu'nun 8'inci kilometresinde, Ahmet Cesur idaresindeki 43 RZ 096 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler Dursun ve Cesur ile minibüste bulunan Yılmaz Bağ, 112 acil servis ekiplerince Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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