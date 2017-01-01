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TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, "Kardeşliğimizi yeniden gözden geçirmeye mecburuz. Aramıza fitne fesat sokmak isteyenleri ayıklamak suretiyle geleceğe yürümeye mecburuz çünkü Türkiye sadece kendinden sorumlu bir ülke değildir." dedi.

Ataş, partisinin Tekirdağ İl Başkanlığınca İsmet İnönü Spor Salonunda düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri" olarak tanımladığı Türkiye'nin geleceği ile ilgili yönetim sistemini içeren anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edildiğini söyledi.

Türkiye'nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü vurgulayan Ataş, anayasa değişikliğine onay verenleri kutladı. Ataş, 2019'da milletin yeni bir yönetim sistemiyle buluşacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partiye tekrar üye olmasının heyecanı ve mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Ataş, 21 Mayıs'ta yapılacak kongreyle Erdoğan'ın yeniden genel başkan olmasının ardından AK Parti'nin daha da güçleneceğini kaydetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Türkiye'nin yeryüzündeki tüm mazlum milletlerin ve toplulukların önderliğini yapacak misyon üstlendiğine dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kardeşliğimizi yeniden gözden geçirmeye mecburuz. Aramıza fitne fesat sokmak isteyenleri ayıklamak suretiyle geleceğe yürümeye mecburuz çünkü Türkiye sadece kendinden sorumlu bir ülke değildir. Kurucu liderimiz 'Dünya beşten büyüktür.' sözünü bu sorumluluğun bilinci ile sarf etmiştir. Bilesiniz ki biz sadece kendimizden mesul değiliz, aynı zamanda mazlum ve masum milletlerin de haklarını savunmak gibi bir sorumluluğumuz ve mecburiyetimiz vardır. Bunun için çalışmaya mecburuz."

Toplantıya, AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Ayşe Doğan, Metin Akgün ve Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Cüneyt Yüksel ve partililer katıldı.