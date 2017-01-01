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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenen Kayserispor'un teknik direktörü Mesut Bakkal, futbolcularının kendilerine verilen görevi yerine getirdiğini söyledi.

Mesut Bakkal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün dört işi çok iyi yaptıklarını belirterek, "Trabzonspor'un baskısını iyi kırdık, çıkarken top kaybetmedik. İkincisi, çıktığımız zaman defansın arkasındaki boşlukları iyi değerlendirdik. Üçüncüsü, geriden defansın arkasına atılacak topların önünü kestik. Dördüncüsü de oyuncularımız kazanma coşkusunu ortaya koydular." dedi.

Kaliteli bir kadrolarının bulunduğunu ifade eden Bakkal, "Bireysel olarak baktığınızda çok önemli oyuncularım var. Sadece işlerini yaptılar. Zaten onlara yakışan o. Hem taktiksel anlamda hem de bireysel performansta öne çıktık. Trabzonspor dersimizi iyi çalıştık. Trabzonspor'a burada 3 gol atmak çok zor. İkinci devredeki en formda takımlardan biri. İkinci maçım, üçer golle 6 puan... Önümüzdeki maçlarda farklı hedefler koyacağız. Oyuncularımı tebrik ediyorum." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, Trabzonspor taraftarının maç içerisindeki tutumuna ilişkin sorusu üzerine ise Bakkal şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar başarılı takımın daha olumlu desteklenmesi taraftarıyım. Çünkü Trabzonspor çok önemli işler yaptı. Hocası da çok kıymetli. Sekiz sene çalıştım, biliyorum. Değerler çok zor yetişiyor. Oyuncu her maçta aynı şekilde oynamaz. Taraftar hep coşku bekliyor ama şimdiye kadar baktığımızda her maçta üreten bir Trabzonspor vardı. Oyuncuya karşı biraz daha özverili olunabilir. Çünkü onlar Trabzonspor'un oyuncusu. Bana da bağırıldığında aileden biri olduğumu söylüyorum. Aileden birine pek bağırılmaz ama maalesef bunları yaşıyoruz. Bugün oyunu çirkinleştirme adına iki takım da kapanmadı. İki takım da oynamayı düşündü. Lawal'ın attığı iki gol de güzeldi."

Kazandıkları için mutlu olduklarını kaydeden Mesut Bakkal, "Futbolcularım verdiğim görevleri yerine getirdi. Çok kaliteli oyuncularım var. Biraz işe adapte oldukları zaman farkları ortaya çıkıyor. Tek isteğim şey var, Süper Lig patentinin geri alınması. Ligde olması gereken bir camia ve bu noktada avantaj yakaladığımızı söyleyebilirim." diye görüşlerini aktardı.