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Cizre'de askeri araç devrildi: 9 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:34

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde, askerleri taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 9 asker yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şerafettin Elçi Havalimanı'na uçakla gelen askerleri Akçay Taburuna taşıyan askeri zırhlı araç, Küçük Sanayi Sitesi karşısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada yaralanan 9 asker, ambulanslarla kaldırıldıkları Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kaza yapan zırhlı aracın yoldan çekilmesinin ardından ulaşım da normale döndü.

Tedavilerine başlanan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Bazı askeri yetkililer de yaralı askerleri ziyaret etti ve doktorlardan bilgi aldı.

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