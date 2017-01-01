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Bakan Tüfenkci'den Yeni Malatyaspor'a ziyaret

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 19:34


MALATYA (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a ziyarette bulundu.

Yeni Malatyaspor Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Bakan Tüfenkci, burada yaptığı konuşmada, takımın gerçekten çok iyi bir mücadele verdiğini belirtti.

Sezon başında hiç kimsenin takımın şampiyon olacağına ihtimal vermediğini aktaran Tüfenkci, futbolcular, yönetim ve teknik ekibin inancıyla kulübün şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğini dile getirdi.

Her zaman takımın yanında olduklarını bildiren Tüfenkci, şunları ifade etti:

"Bu takım şampiyon olsa da olmasa da şimdiden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Samimi olarak bunu söylüyorum. Her biriniz kalite olarak bu ligin üzerinde futbolcularsınız. Bunu da samimi olarak söylüyorum. Siz bu takıma emek verdiniz, sırtladınız ve bu emeğin yerde kalmasını bizler arzulamıyoruz, istemiyoruz. Sizlerin de bunu arzulamadığını biliyoruz. Her şey bizim elimizde, sizlerin elinde. Bandırmaspor maçının kaybedilmesi, diğer maçların kazanılmasını, kaybedilmesini hiç önemsemiyorum. Önemli olan bizim sezon sonunda nerede olduğumuz."

Farklı Bandırmaspor mağlubiyetinden sonra bazı taraftarların takıma tepki gösterdiğini anımsatan Bülent Tüfenkci, futbolcuların bunları önemsememesini istedi.

Bu tür olayların hayatın her yerinde olduğunu anlatan Tüfenkci, "Her yarışmalı işlerde bu tür sıkıntılar var ama bunu Malatya'nın bütününe şamil etmek, Malatyalılar böyle düşünüyor anlamında asla ve asla düşünmeyin. Biz, biraz önce de ifade ettiğim gibi sizleri seviyoruz ve bu anlamıyla da sizlerin bugüne kadar yapmış olduğunuz çabalardan ve emeklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

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