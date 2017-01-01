Afgan göçmenler uçakla ülkelerine gönderildi

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale ve Kırklareli illerindeki göçmen barınma evlerinde kalan Afganistan uyruklu 310 göçmen, kendi istekleriyle ülkelerine döndü.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girerken güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler, kaldıkları barınma evlerinden otobüsle Çorlu Havaalanı'na getirildi.
Afganistan uyruklu göçmenler, Afganistan Hava Yolları'na ait uçak ile ülkelerine gönderildi.
Kendi istekleriyle gitmek isteyen göçmenlerin gönderilme işlemlerinin, ilerleyen günlerde de devam edeceği öğrenildi.