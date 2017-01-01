Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen 3. Latmos Doğa Şenliği'nde çok sayıda dağcı kamp ve doğa yürüyüşü için bir araya geldi.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, Bodrum Doğa Sporları Kulübü ve Söke Ay Yıldız Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen şenlik, Bafa Gölü kenarındaki Kapıkırı Mahallesi'nde başladı.

Şenlik kapsamında 700'ü aşkın doğasever, Bafa Gölü kenarı ile Beşparmak Dağları eteklerinde çadır kurdu.

Milas Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Mat, şenliğin her yıl daha geniş katılımla yapıldığını ifade ederek yerel yönetim olarak benzer etkinliklere destek vermeyi sürdüreceklerini aktardı.

Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nihat Erdoğan da Beşparmak Dağları ile Bafa Gölü'nün doğa ve tarihin buluştuğu doğal güzelliklerden olduğunu vurgulayarak bu yıl şenliğe İzmir, Uşak, Kayseri, Aydın, Burdur gibi illerden katılım olduğunu kaydetti.

Etkinlik kapsamında Beşparmak Dağları zirve gezisi, Bafa Gölü Heraklia Antik Kenti gezisi, bisiklet turları gerçekleştirilecek.