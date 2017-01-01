GÜNCELLEME Mersin'de baraja giren lise öğrencisi

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Barajı'na giren 16 yaşındaki lise öğrencisinin cesedi balık adamlar tarafından bulundu.
Arkadaşlarıyla baraj çevresindeki mesire alanına giden Umut Sami Şensoy Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisi Ahmet Selman Yurtseven, suya girdi.
Bir süre sonra Yurtseven'i göremeyen arkadaşlarının durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Barajda dalgıçların da katılımıyla devam eden aramalarda öğrencinin cesedi, sudan çıkarıldı.
Yurtseven'in ölüm haberini alan yakınları ve arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerken, gencin cenazesi Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.