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GAZİANTEP (AA) - TÜYAP Anadolu Fuarları ile Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle 85 yayınevinin yer alacağı Gaziantep 2. Kitap Fuarı, 9 Mayıs'ta açılacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bir otelde düzenlenen fuar tanıtım toplantısında, çocukların yetişmesinde kitabın önemine değindi.

Teknoloji çağında bilgi toplumu olabilmek için fırsat ve imkanların topluma verilmesi gerektiğini anlatan Şahin, "Dünyadaki bütün değişim ve gelişimi hem ülkemize hem de şehrimize aynı anda yaşamamız ve yaşatmamız gerekiyor. Bizim şehirler yarışında şehir rekabetini sürdürülebilir kılmamız için iki milyon kardeşimizi yarınlara hazırlamamız gerekiyor. Çok genç bir nüfusumuz var. Bunlar bizim zenginliğimiz, gençlerimiz bizim madenimiz, altınımız, cevherimiz. Bunları nasıl yetiştireceğiz, geleceğe nasıl hazırlayacağımız dediğimiz noktada özellikle kitabın ve kültürün çok önemli bir başlık olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Belediye olarak çocukların ve gençlerin yetişmesinde önemli olan kitap kafeler, kütüphaneler gibi birçok mekanı hayata geçirdiklerini aktaran Şahin, kitap sevgisinin temelde başladığını, ilerleyen yaşlarda kazanılmasının çok zor olduğunu, bir anne olarak çocuklarında bu durumu çok net gördüğünü dile getirdi.

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de 09-14 Mayıs arasında yapılacak Gaziantep 2. Kitap Fuarı için heyecanlı olduklarını söyledi.

Fuarları çok önemsediklerini vurgulayan Alagöz, şunları kaydetti:

"Bir hafta boyunca şehir kültür atmosferinin içerisinde o kitap fuarının ortaya koymuş olduğu o ahengin içerisinde bambaşka bir boyuta taşınıyor. İşte bu noktada Gaziantep birçok konuda ilkleri teşkil ederken Türkiye'nin enleri arasındayken bir yoksunluğu vardı, o da kitap fuarı. Sağolsun Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özellikle bizden ısrarlı talebi ve bu konuda bize vermiş olduğu destek sonrasında Gaziantep'e kitap fuarı kazandırmış olduk. Bu yıl ikinci kez düzenliyoruz. Birincisi inanılmaz büyük bir ilgiye mazhar oldu. İşin açıkçası TÜYAP Fuarcılık grubu olarak bizim de beklediğimizin çok üstünde bir ilgiyle karşılaştık."







