KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda kadınlar kumite 50 kiloda milli sporcu Serap Özçelik, bronz madalyanın sahibi oldu.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde bronz madalya için tatamiye çıkan Serap, Sara Radichevska ile karşı karşıya geldi.
Makedon rakibini 6-0 yenen Serap, kadınlar kumitede dördüncü kez Avrupa üçüncülüğünü elde etti.
Milli sporcu Serap, şampiyonanın ilk gününde ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Rumen Iona Carmen Matei'yi eleyerek çeyrek finale yükselmişti. Çeyrek finalde Ukraynalı Kateryna Kryva'ya 4-1 yenilen Serap, altın madalya şansını kaybetmişti.
2014 dünya şampiyonu milli karateci, 2008'den beri kesintisiz her yıl katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.