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Kırklareli'nde "Su Festivali" başladı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:05

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde düzenlenen "Su Festivali" kortej ile başladı.

Prof. Dr. Erdal İnönü Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen Pınarhisar Kaymakamı Murat Eren, CHP Kırklareli Milletvekili Turabi Kayan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Kaynarca Belediye Başkanı Serdar Türker, Edirne Belediyesi bando takımı kortej ile belde meydanına yürüdü.

Burada, halk oyunları ekibinin gösterisi ile devam eden etkinlikte aniden etkili olan sağanak, festivali olumsuz etkiledi.

Yaklaşık 15 dakika etkisini gösteren yağış sonrası oluşan gökkuşağı ise güzel görüntüler oluşturdu.

Belediye Başkanı Serdar Türker, burada yaptığı konuşmada, Kaynarca'nın tanıtımı ve tarihi için su festivalinin önemine dikkati çekerek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

Kaynarca'nın tanıtımı ve gelişmesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Türker, "Kaynarca'nın çok eski bir tarihi var. Biz de tarihimize ışık tutacak çalışmalar yapıyoruz. M.Ö 513 yılında Pers İmparatoru Darius, İskit seferi öncesi yaklaşık 700 bin kişilik ordusuyla beldemizde 3 gün konaklamış. Konakladığı sırada bölgemizde kaynaklardan su ihtiyacını karşılamış. Ordusuna 'Ben dünyaya, en güzel sulara da Teoros sahip' yazılı kitabe diktirmiş. Bu bilgiler tarihçi Heredot'un kaynaklarında da yer almaktadır ancak kitabe daha sonra kaybolmuş." diye konuştu.

Çeşitli konserlere sahne olacak festival yarın gece sona erecek.

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