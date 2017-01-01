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KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda erkekler ferdi katada milli sporcu Ali Sofuoğlu, gümüş madalya kazandı.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde milli karateci Ali Sofuoğlu, 2016 dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu İspanyol Damian Qintero ile karşı karşıya geldi.

Final müsabakasında İspanyol rakibine 3-2 yenilen Ali, gümüş madalyada kaldı.

Ali Sofuoğlu, organizasyonun ilk gününde sırasıyla Patrick Marques, Mijat Vojvodic, Peter Fabian ve Mattia Busato'yu eleyerek adını finale yazdırmıştı.

Madalya töreninin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ali, 3-2 gibi çok küçük bir farkla yenildiğini, kazanabileceği bir maç olduğunu söyledi.

"Bayraklar bana da kalkabilirdi." diyen Ali, şöyle konuştu:

"Bu çok istediğim bir şampiyonluktu. Ailemin önünde, seyircilerimin önünde, kendi ülkemde rakibimi yenmeyi çok isterdim ama kısmet böyleymiş. Daha bitmedi, benim için yeni başlıyor. Rakibim 30 yaşın üzerinde, ben ise henüz 22 yaşındayım ve çok küçük bir farkla mağlup oldum. Eninde sonunda yeneceğim. Bunun için elimden geleni yapacağım."

Ali Sofuoğlu, geçen yazdan itibaren sıkı bir şekilde Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanmaya başladığını anlatarak, "Kadrolar oluşturuldu. Gerekli çalışmaları olimpiyat merkezlerinde yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Her şey planlanmış durumda. Haftaya İslami Dayanışma Oyunları var, ondan sonra küçük bir ara vereceğiz. O aradan sonra bizim için sıkı bir antrenman süreçlerine başlayacağız ve Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanacağız. Umarım ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek bize nasip olur." ifadelerini kullandı.