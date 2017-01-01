GAÜN'de "Afrika Günü" etkinliği

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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından "Afrika Günü" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Afrikalı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle kendilerine özgü dans gösterisi gerçekleştirdi.

Orta Afrika ülkesi Çad'dan bir düğün töreni oyununu sahneleyen Afrikalı öğrenciler, Türkçe ve kendi dillerinde şarkılar seslendirerek eğlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, ülkelerini tanıtan stantlar da açtı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, etkinlik öncesindeki konuşmasında, üniversitede 107 ülkeden 3 bin 500 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türk milletinde "yaratılanı yaradandan ötürü severiz" anlayışının olduğunu kaydeden Bayraktar, "Biz insanları ne parasına, ne puluna, ne makamına, ne gücüne, ne rengine, ne inancına göre ayırmadık. Biz yaratılmışları, yaradandan ötürü seviyoruz. Afrikalıları da burada görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Burada eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerine gidip, ülkelerini kalkındırabilmek, ülkelerine, Afrika'ya, insanlığa hizmet eder duruma getirebilmek bizim öncelikli görevimiz." diye konuştu.

Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Sona Troure ise Gazianteplilerin misafirperverliğinden büyük onur duyduğunu, eğitimleri bittikten sonra hiçbir Afrikalı öğrencinin bu misafirperverliği unutmayacağını söyledi.