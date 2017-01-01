ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

GAÜN'de "Afrika Günü" etkinliği

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:11
GAÜN'de "Afrika Günü" etkinliği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Uluslararası Öğrenciler Topluluğu tarafından "Afrika Günü" etkinliği düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Afrikalı öğrenciler, yöresel kıyafetleriyle kendilerine özgü dans gösterisi gerçekleştirdi.

Orta Afrika ülkesi Çad'dan bir düğün töreni oyununu sahneleyen Afrikalı öğrenciler, Türkçe ve kendi dillerinde şarkılar seslendirerek eğlendi. Etkinlik kapsamında öğrenciler, ülkelerini tanıtan stantlar da açtı.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, etkinlik öncesindeki konuşmasında, üniversitede 107 ülkeden 3 bin 500 yabancı uyruklu öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

Türk milletinde "yaratılanı yaradandan ötürü severiz" anlayışının olduğunu kaydeden Bayraktar, "Biz insanları ne parasına, ne puluna, ne makamına, ne gücüne, ne rengine, ne inancına göre ayırmadık. Biz yaratılmışları, yaradandan ötürü seviyoruz. Afrikalıları da burada görmek bizleri ayrıca mutlu etti. Burada eğitimlerini aldıktan sonra ülkelerine gidip, ülkelerini kalkındırabilmek, ülkelerine, Afrika'ya, insanlığa hizmet eder duruma getirebilmek bizim öncelikli görevimiz." diye konuştu.

Afrikalı Öğrenciler Birliği Başkanı Sona Troure ise Gazianteplilerin misafirperverliğinden büyük onur duyduğunu, eğitimleri bittikten sonra hiçbir Afrikalı öğrencinin bu misafirperverliği unutmayacağını söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Gaziantep 2. Kitap Fuarı
YEREL

GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI

Spor Toto Basketbol Süper Ligi
YEREL

SPOR TOTO BASKETBOL SÜPER LİGİ
Şehitkamil belediyesi binlerce vatandaşa helva dağıttı
YEREL

ŞEHİTKAMİL BELEDİYESİ BİNLERCE VATANDAŞA HELVA DAĞITTI
İşadamı M. Ali Topçuoğlu'ndan GAÜN'lü öğrencilere araç desteği
YEREL

İŞADAMI M. ALİ TOPÇUOĞLU'NDAN GAÜN'LÜ ÖĞRENCİLERE ARAÇ DESTEĞİ
Gençlik ve spor bayramı etkinlikleri start aldı
YEREL

GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI ETKİNLİKLERİ START ALDI
Gaziantep'te ''Hıdırellez'' kutlamaları
YEREL

GAZİANTEP'TE ''HIDIRELLEZ'' KUTLAMALARI
GAÜN'de Afrika Günü etkinliği düzenlendi
YEREL

GAÜN'DE AFRİKA GÜNÜ ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ
&quot;Gaziantep 2. Kitap Fuarı&quot;na doğru
YEREL

"GAZİANTEP 2. KİTAP FUARI"NA DOĞRU
Gaziantep'te &quot;Harflerin Sırrı&quot; sergisi
YEREL

GAZİANTEP'TE "HARFLERİN SIRRI" SERGİSİ

Gaziantep'te mühimmat bulundu
YEREL

GAZİANTEP'TE MÜHİMMAT BULUNDU
Gaziantep'te ''yağlı köfte'' yarışması
YEREL

GAZİANTEP'TE ''YAĞLI KÖFTE'' YARIŞMASI
&quot;Akhisar'ı yenmek için her şeyimizi ortaya koyacağız&quot;
YEREL

"AKHİSAR'I YENMEK İÇİN HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYACAĞIZ"
Büyükşehir Gaziantepspor, &quot;kurtuluş maçı&quot;na çıkıyor
YEREL

BÜYÜKŞEHİR GAZİANTEPSPOR, "KURTULUŞ MAÇI"NA ÇIKIYOR
Park İçerisinde &quot;İş Saglığı ve Güvenliği&quot; temalı çalışma yapıldı
YEREL

PARK İÇERİSİNDE "İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ" TEMALI ÇALIŞMA YAPILDI
Gaziantep'te cinayet
YEREL

GAZİANTEP'TE CİNAYET
GAÜN'de uluslararası dergilerde yayın yapma semineri
YEREL

GAÜN'DE ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYIN YAPMA SEMİNERİ
Sanko Park'ta minik yetenekler büyük hediyelerin sahibi oldu
YEREL

SANKO PARK'TA MİNİK YETENEKLER BÜYÜK HEDİYELERİN SAHİBİ OLDU
Şahinbeyli minikler, engellilerle bir araya geldi
YEREL

ŞAHİNBEYLİ MİNİKLER, ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Engelliler Basketbol Takımından Fatma Şahin'e ziyaret
YEREL

ENGELLİLER BASKETBOL TAKIMINDAN FATMA ŞAHİN'E ZİYARET
İsteyen kadınlar iş dünyasına açılabilecek
YEREL

İSTEYEN KADINLAR İŞ DÜNYASINA AÇILABİLECEK
10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması' etkinliği Gaziantep'te
YEREL

10'UNCU ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI' ETKİNLİĞİ GAZİANTEP'TE
ABD Ekonomi Müsteşarından GTO'ya ziyaret
YEREL

ABD EKONOMİ MÜSTEŞARINDAN GTO'YA ZİYARET
Ukrayna Kharkiv'de ki turizm çalıştayına Gaziantep damgası
YEREL

UKRAYNA KHARKİV'DE Kİ TURİZM ÇALIŞTAYINA GAZİANTEP DAMGASI
İş Sağlığı ve güvenliği fuarında, Özel Sani Konukoğlu Hastanesi stant açtı
YEREL

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FUARINDA, ÖZEL SANİ KONUKOĞLU HASTANESİ STANT AÇTI
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!