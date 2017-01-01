Mardin'de Bilali Şenlikleri kutlandı

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MARDİN (AA) - Mardin'de, arpanın sararmasıyla hasat döneminin başlangıcı olarak kabul edilen Bilali Şenlikleri kutlandı.

Mezopotamya'da binlerce yıldır arpanın sararmasıyla birlikte mayıs ayının ilk haftasında kutlanan ve hasat döneminin başlangıcı kabul edilen Bilali Şenlikleri, merkez Artuklu ilçesi Alımlı köyünde gerçekleştirildi.

Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımla gerçekleşen şenlikte, yemekler pişirilip dağıtıldı. Vatandaşlar, şenlik alanında müzikler eşliğinde halay çekip eğlendi. Aileleriyle şenliğe katılan çocuklar da uçurtma uçurdu. Sivil toplum kuruluşları, alanda sergi açarak yaptıkları el sanatlarını satışa çıkardı.

Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır somut olmayan kültürü canlandırma adına Bilali Şenlikleri'ni kutlamaya başladıklarını söyledi.

Şenliklere ilginin yoğun olduğunu aktaran Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Çevre il, ilçe ve köylerden katılım oldu. Mardin bir huzur ve kardeşlik kenti. Mardin bir dostluk kenti. Bunu pekiştirme adına kentin beraber yaptığı bir piknik olarak görülebilir. Bu tür şenlikler Mardin turizmine katkı sağlıyor. Bu tür şenliklerin olması, Mardin'de güven ve huzurun olduğunun göstergesidir."

Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan da Bilali Şenlikleri gibi unutulmaya yüz tutmuş gelenekleri canlandırmaya çalıştıklarını anlatarak, "Müzenin organizasyonuyla 58 yıl aradan sonra ilk kez 2016 yılı mayıs ayında gerçekleştirilen Bilali Şenliği hayal ettiğimiz hoşgörüye dayalı dünyanın temel dayanağı olan kültürlerin, yaşam biçimlerinin ve değerlerin gelecek nesillere aktarılması yolunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor." diye konuştu.

Şenliğe katılan Şahabettin Şafak, huzur ve güvenin hakim olduğu Mardin'de bu tür etkinliklerin turizme katkısının olacağını vurguladı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Mardin'e sığınan Suriyeli Hacı Hamit de böyle organizasyonların morallerini düzelttiğini dile getirdi.



