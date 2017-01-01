Salon: TOFAŞ
Hakemler: Yener Yılmaz, Ziya Özorhon, Önder Yılmaz
TOFAŞ: Berkan Durmaz 2, Mejia 11, Kaya Peker 12, Micic 18, Ivanov 13, Yiğit Arslan 14, Palacios 2, Caner Topaloğlu 5, Kadir Bayram 4, Copeland 11
Yeşilgiresun Belediyespor: Armstead, Emircan Koşut 5, Metin Türen 8, Gill 14, Ledo 34, Ömer Utku Al, İnanç Koç 2, Doğuş Özdemiroğlu 8, Efe Beşok 5, Ivanov 8, Enes Berkay Taşkıran 3
1. Periyot: 18-35
Devre: 45-56
3. Periyot: 74-73
Beş faulle çıkanlar: 34.46 Micic, 35.31 Copeland (TOFAŞ)
BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında TOFAŞ, sahasında Yeşilgiresun Belediyespor'u 92-87 yendi.
Maçın ilk iki periyodunda Yeşilgiresun Belediyespor'un üstünlüğü vardı. Konuk ekip, ilk çeyreği 35-18 önde tamamlarken, soyunma odasına da 56-45 üstün gitti.
İkinci yarıda oyundaki üstünlüğü ele geçiren Bursa ekibi, önce aradaki farkı kapattı, ardından da skorda öne geçti. Üçüncü çeyreği 74-73 önde bitiren TOFAŞ, çekişmeli geçen son periyotta da üstünlüğünü korudu ve salondan 92-87 galip ayrıldı.