KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Kumite Milli Takımı, gümüş madalya kazandı.
İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde Kadın Kumite Milli Takımı, altın madalya mücadelesinde Ukrayna ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip Ukrayna karşısında Tuba Yakan, Merve Çoban, Serap Özçelik üçlüsüyle mücadele etti.
Final müsabakasında tatamiye çıkan ilk isim olan Tuba Yakan, rakibine 3-1 yenildi.
İkinci maçta Serap Özçelik'in Ukraynalı rakibini 2-1 mağlup etmesi üzerine Türkiye, seride durumu 1-1'e getirdi.
Son maçta tatamiye çıkan Merve Çoban, rakibine 3-0 yenilince, seriyi 2-1 kaybeden Türkiye, gümüş madalyada kaldı.
Kadın Kumite Milli Takımı, şampiyonanın ikinci gününde ilk iki turda Norveç ve Slovakya'yı 2-0'lık skorla geçtikten sonra çeyrek finalde de 2-1'le Bosna Hersek'i elemişti. Yarı finalde Almanya ile karşılaşan milliler, rakibini seride 2-1 mağlup ederek finale yükselmişti.