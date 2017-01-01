Kuyuya düşen inek kurtarıldı

BOLU (AA) - Bolu'da 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Sandallar Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta bir inek, üzeri tahtalarla kapalı kuyuya düştü. İneğin düştüğünü gören vatandaşlar, Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 3 metre derinlikteki kuyuya düşen ineği kurtarmak için çalışma başlattı.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından inek bulunduğu yerden itfaiye vincine bağlanan halat yardımıyla kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.