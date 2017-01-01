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YEREL HABERLER  / KASTAMONU HABERLERİ
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1. Kastamonu Kitap Günleri sona erdi

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:33

KASTAMONU (AA) - 106 yayınevinin katılımıyla yapılan 1. Kastamonu Kitap Günleri, sona erdi.

Proje sorumlusu Asuman Toraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 gün süren kitap günlerine gösterilen ilgiden mutlu olduklarını söyledi.

Kitap günlerinin dolu dolu geçtiğini vurgulayan Toroman, etkinliğin amacına ulaştığını dile getirdi.

Toroman, Kastamonu'nun önemli bir kültürel birikime sahip olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Buraya gelirken yayınevleri olsun bizler olsun tereddüt içerisindeydik. Burada bu tereddüdü hiç yaşamadık. Kitap Günleri'nin amacı okuyucu ile yayınevini buluşturmak. Daha uygun fiyatlara kitap almak. Biz de kitap günleri ile hem okuyucuya uygun fiyata kitap sunmayı hem de yazarla okuyucuyu buluşturmayı amaçlandı. Bu topraklarda çok yazar yetişmiş ama hiç kitap günleri yapılmamış. Bu durumun zorluğunu biraz yaşadık ama Kastamonu halkı bize sahip çıktı. Kitap günlerini 30 binin üzerinde insan ziyaret etti. Üniversitenin mezuniyet töreni vardı. Oradan çok gelen oldu. Okulların katılımı yoğun oldu. Kastamonulular yoğun katılım gösterdi. Kastamonu okumuyor diyorlardı. Bunun yanlış olduğunu, Kastamonuluların okuduğunu gördük."

Kitap Günleri'nin onur konuğu Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz da Kastamonu'ya sık sık geldiğini aktararak "Kastamonu halkı okumaz deniyordu. Kastamonu halkının kitap okuyup okumayacağını bilecek kadar bilgi sahibi değiliz. O yüzden gelip görmemiz gerekiyordu. Geldik ve Kitap Günleri çok verimliydi." dedi.

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