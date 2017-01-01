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Adıyaman'da dolandırıcılık operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 20:40

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da, dolandırıcılık olayına karıştığı iddiasıyla gözaltına 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odasında sahte evrakla dolandırıcılık yapılacağı ihbarını alan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, dolandırıcılık olayıyla bağlantısı olduğu değerlendirilen Mehmet K, Emrah K, Ekrem Ç, Fahrettin A, Mehmet Hüseyin Y, Gökçe Y, Erol I, Mehmet Hüseyin K. ve Seliha A'yı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2'si kadın 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan, düzenlenen sahte evrakla kredi çekmeye çalıştığı tespit edilen Emrah K. ve Mehmet Hüseyin Y. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili şüpheliler Nedim I. ve Abdullah A'nın ise yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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