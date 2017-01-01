Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Erdem Bayık
Denizlispor: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Cenk Güvenç, Ömer Alp Kulga, Kerem Can Akyüz, Sankoh, Burak Altıparmak, Anıl Taşdemir (Dk. 74 Cihan Özkaymak), Barış Örücü (Dk. 81 Şevki Çınar), Kappel, Ziya Alkurt (Dk. 90+3 Berkan Avşarlı)
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar, Dorukhan Toköz, Uğur İnceman (Dk. 66 Semih Şentürk), Meye, Erkan Zengin, Tarık Çamdal (Dk. 72 Kaan Kanak), Akaminko (Dk. 46 Ramazan Övüç), Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Bruno Mezenga
Goller: Dk. 27 Ziya Alkurt, Dk. 62 Kappel (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Sankoh, Dk. 70 Asil Kaan Güler (Denizlispor), Dk. 83 Dorukhan Toköz (Eskişehirspor)
DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 32. haftanın açılış maçında Denizlispor, sahasında Eskişehirspor'u 2-0 mağlup etti.