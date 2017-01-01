Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu toplantısı

MUĞLA (AA) - Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, gelecekte kruvaziyer turizminin büyüyeceğini ve temalı gemilerde artış olacağını söyledi.
Turizm profesyonellerini bir araya getiren SKAL İnternational'ın Türkiye'deki 17 kulübünün oluşturduğu Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonunun (USDF) yönetim kurulu toplantısı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.
Bodrum Skal Kulübü'nün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda, TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna sunum yaptı.
Tuna, turizmde yeni eğilimlerin ortaya çıkacağını, güvenliğin gelecekte de en önemli konular arasında yer alacağını belirtti. Tuna, güvenlikle ilgili tehditlerin satın alma kararında etkili olmaya devam edeceğini belirtti.
Dünya nüfusunun yaşlandığını, kişiye özel seyahatlere talebin artacağını aktaran Tuna, küresel ısınmanın etkisiyle kutuplara seyahatin fazlalaşacağını, gastronominin öne çıkacağını ve organik ürün tercihinde artış olacağını söyledi.
"Kruvaziyer turizmi büyüyecek. Temalı gemilerde artış olacak" ifadesine yer veren Tuna, bu alandaki fiyatların ucuzlayacağını anlattı.
Tuna, Türkiye'de gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak yurt dışı seyahat harcamalarının artmaya devam edeceğini söyleyerek, İstanbul'da yapımı süren 3. havaalanının önemli olduğunu kaydetti.
Sunumun ardından Tuna'ya, Bodrum Skal Kulübü Başkanı Ömer Karacalar tarafından plaket verildi.
Toplantıda ayrıca, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.