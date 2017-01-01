ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonu toplantısı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:20

MUĞLA (AA) - Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, gelecekte kruvaziyer turizminin büyüyeceğini ve temalı gemilerde artış olacağını söyledi.

Turizm profesyonellerini bir araya getiren SKAL İnternational'ın Türkiye'deki 17 kulübünün oluşturduğu Uluslararası Skal Dernekleri Federasyonunun (USDF) yönetim kurulu toplantısı Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapıldı.

Bodrum Skal Kulübü'nün ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıda, TUADER Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna sunum yaptı.

Tuna, turizmde yeni eğilimlerin ortaya çıkacağını, güvenliğin gelecekte de en önemli konular arasında yer alacağını belirtti. Tuna, güvenlikle ilgili tehditlerin satın alma kararında etkili olmaya devam edeceğini belirtti.

Dünya nüfusunun yaşlandığını, kişiye özel seyahatlere talebin artacağını aktaran Tuna, küresel ısınmanın etkisiyle kutuplara seyahatin fazlalaşacağını, gastronominin öne çıkacağını ve organik ürün tercihinde artış olacağını söyledi.

"Kruvaziyer turizmi büyüyecek. Temalı gemilerde artış olacak" ifadesine yer veren Tuna, bu alandaki fiyatların ucuzlayacağını anlattı.

Tuna, Türkiye'de gelir düzeyinin yükselmesine paralel olarak yurt dışı seyahat harcamalarının artmaya devam edeceğini söyleyerek, İstanbul'da yapımı süren 3. havaalanının önemli olduğunu kaydetti.

Sunumun ardından Tuna'ya, Bodrum Skal Kulübü Başkanı Ömer Karacalar tarafından plaket verildi.

Toplantıda ayrıca, federasyonun yürüttüğü çalışmalar ve bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

İLGİLİ HABERLER
Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
3. Latmos Doğa Şenliği
YEREL

3. LATMOS DOĞA ŞENLİĞİ
Milas'ta trafik kazası; 1 yaralı
YEREL

MİLAS'TA TRAFİK KAZASI; 1 YARALI
İngiltere'den Bodrum'a direkt uçuş
YEREL

İNGİLTERE'DEN BODRUM'A DİREKT UÇUŞ
Milas'ta kontrolden çıkan motosiklet devrildi; 2 yaralı
YEREL

MİLAS'TA KONTROLDEN ÇIKAN MOTOSİKLET DEVRİLDİ; 2 YARALI
Bodrum'da 10 bin öğrenciye geri dönüşüm semineri
YEREL

BODRUM'DA 10 BİN ÖĞRENCİYE GERİ DÖNÜŞÜM SEMİNERİ
Kano: Durgunsu Bahar Kupası
YEREL

KANO: DURGUNSU BAHAR KUPASI
Köprünün iki yakasından gelenler şenlikte buluştu
YEREL

KÖPRÜNÜN İKİ YAKASINDAN GELENLER ŞENLİKTE BULUŞTU

Güney Ege sahillerinde sıcak hava hareketliliği
YEREL

GÜNEY EGE SAHİLLERİNDE SICAK HAVA HAREKETLİLİĞİ
Asfalt plenti tam kapasite çalışmaya başladı
YEREL

ASFALT PLENTİ TAM KAPASİTE ÇALIŞMAYA BAŞLADI
Muğla'daki fuhuş operasyonları
YEREL

MUĞLA'DAKİ FUHUŞ OPERASYONLARI
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Ankara’ya götürüldü
YEREL

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN ESKİ HAKİM ANKARA’YA GÖTÜRÜLDÜ
&quot;Genç Kalem&quot; kitabının gelirini Üniversite'ye bağışlayacak
YEREL

"GENÇ KALEM" KİTABININ GELİRİNİ ÜNİVERSİTE'YE BAĞIŞLAYACAK
FETÖ'nün iki mahrem imamı tutuklandı
YEREL

FETÖ'NÜN İKİ MAHREM İMAMI TUTUKLANDI
Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TE FETÖ/PDY OPERASYONU
Adil Öksüz'ü serbest bırakan eski hakim Muğla'da yakalandı
YEREL

ADİL ÖKSÜZ'Ü SERBEST BIRAKAN ESKİ HAKİM MUĞLA'DA YAKALANDI
Muğla'da &quot;Sivil Havacılık ve Terminal İşletmeciliği&quot; semineri
YEREL

MUĞLA'DA "SİVİL HAVACILIK VE TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ" SEMİNERİ
Sosyal medya fenomeni ve &quot;blogger&quot;lar Muğla'da
YEREL

SOSYAL MEDYA FENOMENİ VE "BLOGGER"LAR MUĞLA'DA
Ankara merkezli 81 ildeki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

ANKARA MERKEZLİ 81 İLDEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Mausoleum Müzesi Restitüsyon Projesi&quot;
YEREL

"MAUSOLEUM MÜZESİ RESTİTÜSYON PROJESİ"
GÜNCELLEME - Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tüm sanıklar tutuklu yargılanacak
YEREL

GÜNCELLEME - CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA TÜM SANIKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Marmaris'teki FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

MARMARİS'TEKİ FETÖ/PDY OPERASYONU
Cumhurbaşkanına suikast girişimi davasında tüm sanıklar tutuklu yargılanacak
YEREL

CUMHURBAŞKANINA SUİKAST GİRİŞİMİ DAVASINDA TÜM SANIKLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ile 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın ara kararında Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın davaya müşteki sıfatıyla katılma talepleri kabul edildi.
YEREL

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ İLE 2 POLİSİN ŞEHİT EDİLDİĞİ SALDIRIYA İLİŞKİN DAVANIN ARA KARARINDA BAŞBAKANLIK İLE ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI BERAT ALBAYRAK'IN DAVAYA MÜŞTEKİ SIFATIYLA KATILMA TALEPLERİ KABUL EDİLDİ.

EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!