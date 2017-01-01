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Hatay Valiliği:

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:22

HATAY (AA) - Hatay Valiliği, Arapça yayın yapan bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan Suriye'nin İdlib bölgesine gireceği iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Arapça yayın yapan bazı siteler ve sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Türk ordusunun İdlib bölgesine gireceği şeklindeki açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Böyle bir açıklamanın Valiliğimiz tarafından yapılması da söz konusu değildir."

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