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Bakanlar Eroğlu ve Ağbal Bayburt'ta

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:47
Bakanlar Eroğlu ve Ağbal Bayburt'ta

BAYBURT (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, eskiden Türkiye’de bir göletin 22 yılda bittiğine dikkati çekerek, "Şimdi biz koca barajı 2,5 yılda bitiriyor ve vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz." dedi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eden Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Bayburt'un 16 Nisan'daki halk oylamasında anayasa değişikliğine büyük destek verdiğini hatırlatarak, "Yüzde 82 ile tarihi bir rekora imza attınız, Allah sizlerden razı olsun." diye konuştu.

Halk oylamasının fevkalade önem taşıdığını belirten Eroğlu, "Milletimizin tarihinde bir dönem noktası olmuştur. O yüzden sizler bu tarihe şahitlik yaptınız, Allah yaptığınız gayretli çalışmalar sebebiyle sizleri cennet-i ala ile mükafatlandırsın." ifadelerini kullandı.

Bayburt'a bugün 454 milyon liralık 68 müjde ile geldiklerini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti:

"113 milyon liralık 14 tesisin temelini attık. Yıllardan beri hasretle beklenen Kırklartepesi Barajı'nın temelinin atılması çok önemliydi. Bunun da bitiş günü ve saatini ilan ettik. 29 Ekim 2019 saat 16.59'da bitecek diye müteahhitten de söz aldık. Nereden nereye? Bu büyük bir baraj, dev bir baraj. Eski Türkiye’de bir gölet 22 yılda bitiyordu, şimdi biz koca barajı 2,5 yılda bitiriyor, vatandaşımızın hizmetine sunuyoruz. İşte Türkiye bu Allah’a şükür."

- "Her şeyin en iyisine layıksınız çünkü siz Türkiye birincisiniz"

Eroğlu, Maliye Bakanı Ağbal'ın bir noktada, hazinenin başındaki kişi olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Türkiye nereden nereye geldi, en güzel şekilde kendisi biliyor. Eskiden 70 cente muhtaç olan Türkiye artık bütçe kriterlerini Avrupa'yı, Amerika'yı, Japonya'yı dikkate alırsak en iyi sağlayan ülke var. Özellikle 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra başka bir ülke olsaydı hakikaten iflas ederdi ama Allah’a şükür Türkiye'de çok iyi bir yönetim var, bütçe çok iyi yönetiliyor, her şey mükemmel. Bu yüzden şu anda Türkiye dimdik ayakta. Hatta gelen yabancılar şaşırıyor 'Bu kriterleri nasıl sağlıyorsunuz?' diye. Yatırımlar da devam ediyor, inşallah Bayburt'u da şaha kaldıracağız."

Eroğlu, Bakanlık olarak 4-5 sektörde muazzam bir hamle yapacaklarına işaret ederek, "Siz her şeyin en iyisine layıksınız çünkü siz Türkiye birincisiniz." dedi.

Bakan Eroğlu ile Bakan Ağbal, daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti.

Çoruh Nehri'nde uygulanacak projeyi önemsediğini belirten Eroğlu, projenin teknik detaylarına ilişkin bilgi paylaştı.

Eroğlu, kentin tabiat turizmi açısından muhteşem güzelliklere sahip olduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Burası için bir master planı hazırladık. Bütün tarafları toplayarak muazzam bir şekilde tabiat turizmiyle ilgili hamle yapmak istiyoruz. Zengin turistleri artık buralara getirmek istiyoruz. Uzungöl'e eskiden kimse gelmezdi ama şu anda yer bulunmuyor. İkinci bir Uzungöl'ü Bayburt'ta inşa edeceğiz. Bu bakımdan sizlerden ricam bu mevzudaki düşüncelerinizi ortaya koyun; düşünmek, teklif etmek sizden, evet demek bizden."

Memiş, Bakan Eroğlu’na tezgahta dokunmuş yün seccade ile Bayburt taşından hazırlanan kentin tarihi mekanlarına ait maket hediye etti.

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