Marmaris'te FETÖ/PDY operasyonu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan daha önce meslekten ihraç edilen memur tutuklandı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gözaltına alınan, Marmaris Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde memurken KHK ile meslekten ihraç edilen A.A'nın (40) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandığı öne sürülen A.A, sevk edildiği mahkemece, "Terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.