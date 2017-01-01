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Karlıova'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 21:49
Karlıova'da kamyonet devrildi: 2 yaralı

BİNGÖL (AA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde hasta taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucunda 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünden Enes Demir idaresindeki 12 AJ 826 plakalı kamyonet hasta taşırken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mezarlık mevkisinde devrildi.

Kazada, hasta olan Güneş Aydemir ile yakını Meral Demir yaralandı.

Yaralılar Aydemir ve Demir olay yerine çağırılan ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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