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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Aytemiz Alanyaspor'a 3-2 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştirdi.

Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Aytemiz Alanyaspor'un dezavantajlarını iyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Erken bir gol bulduklarını belirten Kocaman, Aytemiz Alanyaspor'u 38. dakikaya kadar kalelerine yaklaştırmadıklarını dile getirdi.

Kocaman, ikinci yarıda da maçı kazanmak için çok çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Çok üzgünüm gerçekten. Maç elimizdeydi. Futbolcularım çok iyi niyetli bir şekilde mücadele etti." dedi.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Kocaman, "Etrafımdaki insanlar ve dostlarım hakemlerle ilgili çok fazla yorum yapmamı yakıştıramadıklarını söylüyorlar. Haklılar ama hakemler belirleyiciler. Bu sene 12-13 maçımız hakem hataları nedeniyle gitti. Hakemler kötü yönetiyorlar. Sorun ben miyim, yoksa Konyaspor'da mı, bilemiyorum." diye konuştu.

- Aytemiz Alanyaspor cephesi





Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Safet Susic ise her iki taraf için de çok iyi maç olduğunu söyledi.

Motivasyonlarının Atiker Konyaspor'a göre daha fazla olduğunu aktaran Susic, "Haklı bir galibiyet aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Boşnak teknik adam, bir basın mensubunun, Aykut Kocaman'ın takımdan ayrılması durumunda Konyaspor'dan teklif gelirse kabul edip etmeyeceğiyle ilgili sorusu üzerine "Aytemiz Alanyaspor'da sözleşmem devam ediyor. Buradan memnunum." cevabını verdi.