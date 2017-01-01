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FETÖ/PDY'nin "mahrem imamına" yönelik operasyon

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:03

ORDU (AA) - Ankara merkezli 81 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda Ordu'da gözaltına alınan 10 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ordu Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 26 Nisan'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda İl Emniyet Müdürlüğünün "mahrem imamları" olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve daha önce meslekten ihraç edilen 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması ByLock kullandıkları iddia edilen şüpheliler Ordu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 10 zanlı tutuklanarak Efirli Cezaevi'ne gönderildi.



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