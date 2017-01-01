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Otobüs sulama kanalına düştü: 10 yaralı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:13
Otobüs sulama kanalına düştü: 10 yaralı

AKSARAY (AA) - Aksaray'da, katıldıkları düğünden dönen yolcuları taşıyan otobüsün sulama kanalına düşmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'da düzenlenen düğünden Aksaray merkeze bağlı Yeşilova beldesine dönen Bekir K. yönetimindeki 68 HF 757 plakalı otobüs, Aksaray-Yeşilova karayolunun 20. kilometresinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kazada, Elif Geçgel, Hatice Tekin, Nezahat Muten, Feride Muntay, Memiş Çorapçı, Nurdan ve Emir Dal ile Sultan, Emine ve Melek Bildirici yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan sulama kanalına düşen otobüs, Aksaray Şoförler ve Otomobilciler Odasına ait 2 vinç yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışmayla çıkarıldı.

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