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Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç nikah şahidi oldu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:31

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Özel Kalem Müdürü Suat Baylan'ın nikah törenine katıldı.

Kentte çeşitli açılışlarda bulunan Bakan Kılıç, daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Tesislerinde Baylan ve Mehtap Çelik'in düğününe katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi tarafından nikahları kıyılan çiftin şahitliğini yapan Kılıç, Baylan ve Çelik çiftine tavsiyelerde bulundu, onları tebrik etti. Kılıç, çifte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üç çocuk önerisini hatırlattı.

Düğüne, TBMM AB Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kasım Gülpınar ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Samsun Valisi İbrahim Şahin ve çok sayıda davetli katıldı.

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