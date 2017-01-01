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Maçın ardından

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 22:38


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de 32. haftanın açılış maçında sahasında Eskişehirspor'u 2-0 yenen Denizlispor'un teknik direktörü Kenan Atik, "İki maç kaybetsek düşme potasına girecektik. Bir galibiyet bizi kurtaracaktı, bugün Eskişehirspor maçında nasip oldu." dedi.

Atik, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı tüm oyuncularını tebrik ettiğini ifade etti.

Göreve başladıkları üç haftadan bu yana ince bir çizginin üstünde olduklarını belirten Atik, şunları söyledi:

"İki maç kaybetsek düşme potasına girecektik. Bir galibiyet bizi kurtaracaktı, bugün Eskişehirspor maçında nasip oldu. Çok güzel bir galibiyet aldık. İç sahada galip gelememe şanssızlığını kırmış olduk. Seyircimizi mutlu ettik. Çok zor bir süreçte Ali Yalçın ile beni göreve layık gören başta başkanımız Mustafa Üstek, asbaşkanlarımız Taner Atilla ve Ali Fırat beye bize inandıkları için teşekkür ederiz. Zor ve kritik bir zamanda bize inandılar, güvendiler, görev verdiler. Allah'a şükür onları ve Denizli halkını mahcup etmedik. Takımımızı bu zor süreçten başarı ile çıkardık. Artık önümüzü daha rahat görüyoruz."


- Eskişehirspor cephesi


Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, düşündüklerinin aksine bir skorun ortaya çıktığını kaydetti.

Maça iyi başladıklarını ve pozisyonlar bulduklarını anlatan Denizli, şöyle konuştu:

"Karşımızda son derece hırslı bir rakip vardı. Bugün düşündüklerimizi gerçekleştiremedik. Telafi edilir mi? Şu an karar verici durumunda değiliz. Bu maçtan önce karar verici bizdik. Fakat bunu bugün iyi kullanamadık. Buraya bir hedef için geldik. O hedeften herhangi bir şaşmamız yok. Buradan çıkacağız, öyle veya böyle çıkacağız. Söylenecek fazla bir şey yok. İyi günümüzde değildik. Fazla mazeret üretmeye gerek yok. Sadece ilk yarının sonunda penaltı pozisyonu vardı. Bu net pozisyonu hocamız değerlendirmedi. Ancak iyi oynamadığımızı da belirtelim."

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