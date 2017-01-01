ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahale etti

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:28

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı.

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Birleşik Devrimci Parti ve Emek Partisi üyelerinden oluşan bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için Candoğan Parkı'nda bir araya geldi.

Geniş güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, kalabalığın dağılmasını istedi.

Yapılan uyarıyı dikkate almayan gruba polis müdahale etti. İzinsiz eylem yapan 34 kişi gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Off-Road'da startı Başkan Subaşıoğlu verdi
YEREL

OFF-ROAD'DA STARTI BAŞKAN SUBAŞIOĞLU VERDİ
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Olağan Meclis Toplantısı
YEREL

TÜRKİYE SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI
Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı Denizli'de başladı
YEREL

SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ MECLİS TOPLANTISI DENİZLİ'DE BAŞLADI
Başkan Gürlesin'den halk günü daveti
YEREL

BAŞKAN GÜRLESİN'DEN HALK GÜNÜ DAVETİ
Denizlispor Kulübünün yeni başkanı Üstek oldu
YEREL

DENİZLİSPOR KULÜBÜNÜN YENİ BAŞKANI ÜSTEK OLDU
Denizli Ticaret Borsası
YEREL

DENİZLİ TİCARET BORSASI
Sağlık için pedal çevirdiler
YEREL

SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Sağlık için pedal çevirdiler
YEREL

SAĞLIK İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER
4. Uluslararası Denizli Cam Bienali
YEREL

4. ULUSLARARASI DENİZLİ CAM BİENALİ
Off-Road ilk etap startı yarın veriliyor
YEREL

OFF-ROAD İLK ETAP STARTI YARIN VERİLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
1400 TL'ye aldığı hurda otomobile 15 bin TL harcadı
OTOMOBİL

HACI MURAT'I 7 YILDA BU HALE GETİRDİ!

 1
  • 2 "Ablam ve ben"
  • 3 Appiah'ın yeni işi! Nereden nereye...
  • 4 Önce uçurdu sonra hilesini açıkladı!