Denizli'de izinsiz eyleme polis müdahale etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için izinsiz gösteri yapan 34 kişi gözaltına alındı.
Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi, Birleşik Devrimci Parti ve Emek Partisi üyelerinden oluşan bir grup, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını anmak için Candoğan Parkı'nda bir araya geldi.
Geniş güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, eylemin izinsiz olduğunu belirterek, kalabalığın dağılmasını istedi.
Yapılan uyarıyı dikkate almayan gruba polis müdahale etti. İzinsiz eylem yapan 34 kişi gözaltına alındı.