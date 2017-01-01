Bodrum'da trafik kazası: 2 yaralı

MUĞLA (AA) - Bodrum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yokuşbaşı Mahallesi'nde Kızılağaç yönünde seyreden Fevzi Yılmaz Sınır'ın kullandığı 48 U 3980 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Akar yönetimindeki 48 UN 897 plakalı otomobille çarpıştı.
Kendi imkanlarıyla araçlardan çıkan yaralı iki sürücü ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Bodrum-Kızılağaç karayolu bir süre trafiğe kapandı.
Çarpışmanın etkisiyle ters dönen otomobillerden birinin bulunduğu yerden kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.