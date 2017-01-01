Kastamonu'da FETÖ/PDY operasyonu

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, A.B, N.A, T.Y, A.E, A.Ö. ve A. Ç, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen A.B ve N.A, savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen T.Y, A.E, A.Ö. ve A.Ç. adli kontrol şartıyla salıverildi.