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Arkadaşının tüfeğinin ateş alması sonucu öldü

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:47

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan ilçesinde bir kişi, arkadaşının yanlışlıkla ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçeye bağlı Yapraklı Mahallesi'nde yaşayan Murat Doğan (19), evlerinin bahçesinde arkadaşı A.Y'nin (18) elindeki tüfeğin kazara ateş almasıyla boğazına isabet eden saçmalardan yaralandı.

112 acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay sonrası mahalleye giden Jandarma ekipleri, A.Y'yi evinde gözaltına aldı.

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