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Ordu merkezli 11 ildeki FETÖ operasyonu

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:54

ORDU (AA) - Ordu merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 5 kişi daha gözaltına alındı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 26 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen operasyonlarda 5 kişi daha yakalandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen ve aralarında memur, örgütün eski şirket çalışanları ve kamudan ihraç olanlarının da yer aldığı 31 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken soruşturma kapsamında 14 kişi daha aranıyor.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, haklarında gözaltı kararı verilen 45 şüpheli için Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Sinop, Konya, Rize, Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Kocaeli'nde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında 26 kişi gözaltı alınmıştı.


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