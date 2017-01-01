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Türkiye, karatede 12 madalya kazandı

06 Mayıs 2017 Cumartesi, 23:57


KOCAELİ (AA) - 52. Avrupa Karate Şampiyonası'nın üçüncü gününde Türkiye, 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalya elde etti.

İzmit'teki Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü günü ilk seansında 7 kategoride bronz madalyalar sahiplerini buldu.

İlk seansta bronz madalya için tatamiye çıkan Türk sporculardan Hafsa Şeyda Burucu, Merve Çoban ve Erman Eltemur, rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Hafsa Şeyda, kadınlar kumite 68 kiloda İsviçreli Elena Qurici'yi hakem kararıyla yenerek, 61 kiloda ise Merve Çoban, Rus Nailya Gataullina'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

Erman Eltemur da Letonyalı Ruslans Sadikovs'u 1-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.


- Uğur Aktaş unvanını korudu


Erkekler kumite 84 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, 2014 Balkan şampiyonu Berat Jakupi ile karşılaştı. Makedon rakibini hakem kararıyla mağlup eden Uğur, hem Türkiye'ye şampiyonadaki ilk altın madalyayı kazandırdı hem de geçen yıl Fransa'da kazandığı unvanını korudu.

Kadınlar kumite 55 kiloda Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Tuba Yakan da finalde 2014 dünya ve 2016 Avrupa şampiyonu İtalyan Sara Cardin ile karşı karşıya geldi. Final müsabakasında rakibini 1-0 mağlup eden Tuba, 4 yıl sonra ikinci kez altın madalyayı boynuna taktı.

Altın madalya için tatamiye çıkan dünya şampiyonu milli sporcu Enes Erkan ise İtalyan Marino Simone ile mücadele etti. Final müsabakasında rakibine 2-0 yenilen Enes, üçüncü kez Avrupa ikincisi oldu.

Kadınlar kumite artı 68 kiloda son Avrupa şampiyonu Fransız Anne Laure Florentin ile karşılaşan Meltem Hocaoğlu, rakibine 1-0 yenilerek gümüş madalya aldı.


- Serap Özçelik, dördüncü kez Avrupa üçüncüsü


Günün üçüncü seansında Dilara Bozan, Eray Şamdan ve Serap Özçelik, Avrupa üçüncülüğü için ter döktü.

Kadınlar ferdi katada bronz madalya müsabakasında Karadağlı Biserka Radulovic'i 5-0 mağlup eden Dilara, Avrupa üçüncüsü oldu.

Milli sporcu Serap Özçelik de kadınlar kumite 50 kiloda bronz madalya mücadelesi verdiği Makedon Sara Radichevska'yı 6-0 mağlup etti. 2014 dünya şampiyonu milli karateci, 2008'den beri kesintisiz her yıl katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şimdiye kadar 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya elde ederek önemli bir başarıya imza attı.

Erkekler kumite 60 kiloda bronz madalya için İtalyan Angelo Crescenzo ile karşılaştığı maçta tatamiden 8-5 mağlup ayrılan Eray Şamdan, günü madalyasız kapatan tek Türk sporcu oldu.


- Burak Uygur, altın madalya kazandı


Dördüncü seansta milli sporcular Ali Sofuoğlu ve Burak Uygur ile Kadın Kumite Milli Takımı altın madalya için mücadele etti.

Erkekler ferdi kata finalinde 2016 dünya ikincisi ve Avrupa şampiyonu İspanyol Damian Qintero ile karşılaşan Ali, rakibine 3-2 yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Milli sporcu Burak Uygur, erkekler kumite 67 kiloda final müsabakasında Rus Alexandr Gutnik'in karşısına çıktı. Rakibini 3-1 mağlup eden Burak, Türkiye'ye üçüncü altın madalyayı getirdi.

Tuba Yakan, Merve Çoban, Serap Özçelik üçlüsünden oluşan Türk Kadın Kumite Milli Takımı, günün kapanış maçında altın madalya için Ukrayna ile mücadele etti. Ukrayna'ya seride 2-1 yenilen ay-yıldızlı ekip, gümüş madalyada kaldı.

Türkiye, bu sonuçlarla günün sonunda 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 12 madalya kazandı.

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