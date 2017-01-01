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26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası

07 Mayıs 2017 Pazar, 00:03
26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Haftası'nın sürdürülebilir olması için Kültür Bakanlığı programına alınmasını istedi.

26. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Anma Haftası dolayısıyla Hüsnü Tandoğan Spor Salonu'nda konferans düzenlendi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, konferansta yaptığı konuşmada, manevi değerlerin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtti.

Geçmişi geleceğe yansıtmanın önemine değinen Babaş, şunları söyledi:

"UNESCO Hedef 2019 bizim için çok önemli. Biz hiç yılmayacağız. Biz bu konuda ciddi manada çalışmalar yapıyoruz. Eserleri topluyoruz. Şeyh Şaban-ı Veli ve Kastamonu Evliyaları Haftasının Kültür Bakanlığı programına girmesini istiyorum. Sürdürülebilir olması için. Bu konuda ciddi anlamda bir yol alıyoruz."

Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Avcı da "Şeyh Şaban-ı Velinin sözünün artık UNESCO'nun duvarına yazılması lazım. 2019'da inşallah UNESCO'nun duvarına 'Gelişiniz güle güle, gidişiniz güle güle, her işiniz güle güle' yazılması lazım." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Cevat Akşit, Şeyh Şaban-ı Veli'nin hayatı ve dini konular hakkında bilgi verdi.

Programda yer alan Türk Tasavvuf Musikisi konseri ve semazen gösterisi izleyicilerden beğeni aldı.

Programa Kastamonu Vali Vekili Yaşar Karadeniz, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Hakkı Köylü ve Murat Demir ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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