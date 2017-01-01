Aydın'da yangın

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar oluştu, 2 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ateş'e ait tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Evde bulunan Ateş, rahatsızlığı bulunan eşi Hayriye Ateş'i de alıp dışarıya çıkardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin yan taraftaki eve sıçramasıyla büyüyen yangını güçlükle söndürdü.

Dumandan etkilenen Ateş çifti, 112 acil sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangında 2 evde hasar oluştu.