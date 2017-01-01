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Tokat'ta otel yangını

07 Mayıs 2017 Pazar, 03:42
Tokat'ta otel yangını

TOKAT (AA) - Tokat'ta bir otelde çıkan yangında hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Bulvarında bulunan dört yıldızlı otelin mutfak bölümünde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Otel görevlileri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında mutfak bölümünde hasar meydana geldi.

Polis ve görevliler, otelde kalan müşterileri uyandırarak tahliye etti. Müşteriler dışarıda yangının söndürülmesi bir süre bekledi.

Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar otele geri döndü.

Bu arada olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği görüldü.



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