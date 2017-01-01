ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

07 Mayıs 2017 Pazar, 04:15

TOKAT (AA) - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhat Aras'ın kullandığı 35 PlB 09 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 FD 0523 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal karayolu Atatürk Köprüsü kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fethiye Aras ve Oktay Güler yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Bu arada hafif ticari araç sürücüsü kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.

İLGİLİ HABERLER
Tokat'ta otel yangını
YEREL

TOKAT'TA OTEL YANGINI

Atakan Terzili Avrupa şampiyonu oldu
YEREL

ATAKAN TERZİLİ AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
EN ÇOK OKUNANLAR
‘Booking’ yasağı komşulara turist kaptıracak
TURİZM

BOOKİNG YASAĞI KOMŞULARA YARADI!

 1
  • 2 THY'den rekor fiyat
  • 3 Lunaparkta facianın eşiğinden dönüldü: 10 yaralı
  • 4 Bu hafta ne yapsak? (12 Mayıs 2017)