Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TOKAT (AA) - Tokat'ta hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferhat Aras'ın kullandığı 35 PlB 09 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 FD 0523 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Turhal karayolu Atatürk Köprüsü kavşağında çarpıştı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fethiye Aras ve Oktay Güler yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Bu arada hafif ticari araç sürücüsü kazanın ardından aracı bırakarak olay yerinden kaçtı.