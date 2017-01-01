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Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

07 Mayıs 2017 Pazar, 05:55
Hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir iş yerine hırsızlık maksadıyla giren eldivenli kişi, suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi Arık Caddesi'ndeki iş yerinin kapısını, bir kişinin hırsızlık amacıyla açmaya çalıştığı ihbarını alan Yenikapı Polis Merkezi Amirliği ekibi, kısa sürede söz konusu adrese ulaştı.

Kapısı açık iş yerine giren polisler, içeride N.K'yi (32) kasayı karıştırırken suçüstü yakaladı. Gözaltına alınıp ekip aracına götürülen şüphelinin, ellerinin eldivenli olması dikkati çekti.

Antalya'ya Bursa'dan geldiği ve bir suçtan dolayı tutuklu bulunduğu cezaevinden birkaç gün önce tahliye edildiği öğrenilen N.K, "Hırsızlık mı yapıyordunuz?" diye soran basın mensubuna, başını sallayıp karşılık verdi.

Bu arada, polislerin kendisine ulaşmasıyla olay yerine gelen iş yeri sahibi Aliş Yıldırım (28) ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kapısı zorlanarak açılan dükkanından çalınan herhangi bir eşyasının olmadığını söyledi.

Polislere teşekkür eden Yıldırım, iş yerinde diz üstü bilgisayar, pos cihazı gibi eşyaların bulunduğunu belirterek, "İçeriden herhangi bir şey çalınmamış. Sağ olsunlar polis memurları gerekeni yapmışlar, anında yakalamışlar. Bu olay, ilk defa başıma geldi." dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



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