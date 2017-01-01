Akdeniz'de rüzgar uyarısı

ANTALYA (AA) - Akdeniz'de Kaş-Kumluca arasında fırtınamsı rüzgar beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de bugün havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.
Bölgede hava sıcaklığı 1 ila 2 derece artacak. Rüzgar, kuzey ve batı, öğle saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.
Akdeniz'de ise Kaş-Kumluca arasında batıdan fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Rüzgar, bu bölgede 5 ila 7 kuvvetinde esecek ve dalga yüksekliği 3 metreye kadar çıkabilecek.
Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.