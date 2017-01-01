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14. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi

07 Mayıs 2017 Pazar, 09:44
14. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi

GAZİANTEP (AA) - TOBB Türkiye Tekstil Sanayi Meclisi Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "(Tekstil bitti) diyenlere bakmayın, tekstilde Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor, Türkiye, tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek." açıklamasında bulundu.

Sanko Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, aynı zamanda holdingin onursal başkanlığını da yürüten Konukoğlu, holding sponsorluğunda İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen 14. Ulusal Tekstil Mühendisliği Öğrenci Kongresi'ne katıldı.

Konukoğlu, burada yaptığı konuşmada, çok çalışmayanın ve kendisinden fedakarlık yapmayanın başarı gösteremeyeceğini belirterek, öğrencilere iş başvurusunda nasıl davranmaları gerektiğinin ipuçlarını verdi.

Konukoğlu, tekstil sektörünün geleceğinden endişe edilmemesi gerektiğini ifade ederek, Türkiye'de tekstil mühendisliği bölümü bulunmayan üniversite kalmadığını kaydetti.

Abdulkadir Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Bütün bölümler, fakülteler için buna çözüm bulunmalı. Hangi üniversite veya üniversiteler tekstilde güçlüyse ki bu en fazla 2-3 olmalı, orada kümelenme modeli uygulanmalı. Fakülte ve bölümler, yanlarına kurulacak fabrikalar ve son teknoloji makinelerle teçhiz edilmiş laboratuvarlarıyla uygulamalı eğitim vermeli. Yalnız tekstil değil, diğer bölümler için de böyle bir yaklaşım sergilenmeli. Tekstil kampüsü, makine kampüsü, inşaat kampüsü gibi sistemle daha güçlü eğitim verilmeli."

- Türkiye, tekstilde öne çıktı

Tekstilde İngiltere ve Fransa'nın bir asra varan hakimiyetlerinin bu ülkelerin sömürgelerinin bağımsızlıklarını kazanmasıyla sona erdiğini belirten Konukoğlu, "Fransa'dan sonra tekstilde bayrağı İtalya devralmıştı ancak Türkiye, son 20-25 yıldaki gelişmeler sonrasında öne çıktı. Kumaşımız, tasarımımız rakip tanımaz hale geldi. 'Tekstil bitti' diyenlere bakmayın, tekstilde Türkiye'nin bayrağı dalgalanıyor, Türkiye, tekstilden daha uzun yıllar ekmek yiyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kongreye İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Gülle ve Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zeki Kıvanç da katıldı.

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