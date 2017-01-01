Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire bulundu

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesindeki Göynük Kanyonu'nda kaybolan 4 hemşire, jandarma tarafından bulundu.

İstanbul'dan tatil için kente gelen Bahar G. (31), Özgün G. (25), Zeynep E. (34) ve Bağdagül Y. (34), tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapmak için dün 19.00 sıralarında Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'nden yola çıktı.

İstanbul'da hemşire olarak çalışan 4 kadın, belli bir süre yürüdükten sonra yoğun sis nedeniyle yollarını kaybetti. 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım isteyen hemşirelere ulaşmak için Beldibi Jandarma Karakol Komutanlığı ve Göynük Kanyonu çalışanları arama kurtarma çalışması başlattı.

Ekipler, saat 02.00 sıralarında ulaşmayı başardıkları kadınları jandarma karakoluna getirdi. Kahvaltı ikram edilen hemşireler, karakoldaki işlemlerinin ardından kaldıkları otele gitti.

Kadınlar, karakol çıkışı çekim yapan basın mensuplarına, "Ne yapıyorsunuz? Biz fotoğrafımızın çekilmesini istemiyoruz. Önce bir açıklama yapsaydınız." diyerek tepki gösterdi.