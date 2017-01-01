TÜ'nün 2023 hedefi Balkanlardan 10 bin öğrenci

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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye'de Balkanlardan en çok öğrenci alan üniversite olduklarını belirterek, "2023'de bu sayıyı 10 bin yapacağız, sözünü verdik." dedi.

Tabakoğlu, yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde 54 farklı ülkeden 2 bin 300 yabancı öğrencinin öğrenim gördüğünü ve bunların 2 binini Balkanlardan gelen öğrencilerin oluşturduğunu söyledi.

TÜ'nün Balkanların en önemli eğitim merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Tabakoğlu, Balkanlardan Edirne'ye gelecek öğrenci sayısının artırılması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Tabakoğlu, yabancı öğrencilerden alınan üniversite harçlarını Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) izin verdiği en alt seviyeye indirecekleri müjdesini verdi.

İlerleyen yıllarda Balkanlardan bin 500 öğrencinin üniversiteye kabul edileceğini dile getiren Tabakoğlu, şu bilgileri verdi:

"TÜ'nün 47 bin öğrencisi var. Bunun 2 bin 300'ü yabancı. 54 ülkeden öğrencimiz var. Bunun 2 bini Balkanlardan. Bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Türkiye’de Balkanlar'dan en çok öğrenci alan üniversiteyiz. 2023'te bu sayıyı 10 bin yapacağız, sözünü verdik. Bu yıl itibariyle üniversite harçlarını YÖK'ün izin verdiği en alt seviyeye indiriyoruz. Türk vatandaşlarının ödediği kadar ödenecek. Hatta yüzde 10 kadar çok başarılı öğrenciyi ücretsiz okutacağız.

Kontenjan sayılarımızı 2 kattan fazla arttırdık. Bin 500 öğrenci almak istiyoruz bu sene. Yurt imkanlarının arttırılması için uğraşıyoruz. Oradan gelecek evlatlarımız için maddi imkanı olmayan öğrencilerimiz için 'Bir Öğrenci de Sen Okut' kampanyasını başlattık. Buradan topladığımız paraları da özellikle Balkanlardan gelecek maddi durumu iyi olmayan öğrencilerimiz için kullanacağız."